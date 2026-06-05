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        Kapıkule'de 840 kilogram kum midyesi ele geçirildi

        Edirne'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarılmaya çalışılan 840 kilogram kum midyesi ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2026 - 16:14 Güncelleme:
        Kapıkule'de 840 kilogram kum midyesi ele geçirildi

        Edirne'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarılmaya çalışılan 840 kilogram kum midyesi ele geçirildi.


        Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekiplerince yasa dışı su ürünleri ticaretine yönelik denetim gerçekleştirildi.

        Denetimlerde, Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir araç içerisinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarılmaya çalışılan 840 kilogram kum midyesi ele geçirildi.

        Su Ürünleri Kanunu kapsamında midyeler ile nakilde kullanılan araca el konuldu.

        Canlı olduğu belirlenen midyeler doğal yaşam alanlarına bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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