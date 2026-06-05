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        Edirne'den kısa kısa

        Edirne'de Plevne İlkokulu Müdürü Zafer Tekçe'nin emekliye ayrılması dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2026 - 16:05 Güncelleme:
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        Edirne'den kısa kısa

        Edirne'de Plevne İlkokulu Müdürü Zafer Tekçe'nin emekliye ayrılması dolayısıyla tören düzenlendi.

        Tekçe'ye çiçek veren öğrenciler emekli olan okul müdürünü alkışlarla uğurladı.

        Duygulanan Tekçe de gözyaşlarına hakim olamadı.

        Edirne Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda da Tekçe'ye teşekkür edilerek, "Eğitime adanmış yılların ardından emekliliğe uğurlanan kıymetli eğitimcimiz Plevne İlkokulu Müdürümüz Zafer Tekçe’ye, ilimiz eğitimine ve geleceğimizin teminatı çocuklarımızın yetişmesine sunduğu değerli katkılar dolayısıyla teşekkür ediyoruz. Kendisine sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir emeklilik hayatı diliyor bugüne kadar vermiş olduğu emekler için şükranlarımızı sunuyoruz." ifadelerine yer verildi.

        - Terzilik kursiyerleri belgelerini aldı

        Keşan ilçesine bağlı Çamlıca köyünde Halk Eğitimi Merkezi tarafından açılan terzilik kursunu tamamlayan kursiyerlere belgeleri verildi.

        Kurs binasında düzenlenen törende köyün muhtarı İsmail Karakaş, kursiyerleri tebrik ederek belgelerini takdim etti.

        Usta öğretici Zeynep Karakaş da kursiyerlerin terzilik çalışmalarını özveriyle yaptığını belirterek, kursa katılanları tebrik etti.

        - Sahilde düzenleme çalışması yapıldı

        Edirne'nin Enez ilçesine bağlı Gülçavuş Köyü sahilinde düzenleme çalışması yapılıyor.

        Kışın köprü ve yol çökmelerini önlemek için atılan taşlar, deniz dalgaları nedeniyle sahile yayılması sebebiyle, Özel İdare kepçesiyle düzenleme çalışması yapılıyor.

        Gülçavuş Köyü Muhtarı Uğur Çetinkaya sahil düzenlemesi için yetkililere teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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