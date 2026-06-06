Keşan'da hastalıktan ari işletmeler denetlendi

Keşan ilçesinde Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğünce hastalıktan ari işletmeler denetlendi.



Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, hastalıktan ari işletmelere yönelik rutin sağlık taramaları aralıksız devam ediyor.



İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, halk sağlığını korumak ve güvenilir gıda arzını sağlamak amacıyla Keşan ilçesinde ari statüsünde bulunan hayvancılık işletmelerinde rutin kontroller gerçekleştirildi.



Keşan Tarım ve Orman Müdürü Olcay Karbuz ve teknik personel tarafından işletmelerdeki hayvanlardan kan numuneleri alındı ve tüberkülin test uygulamaları titizlikle yapıldı.



Sürdürülebilir hayvancılık ve sağlıklı üretim için denetimler devam edecek.

