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        Edirne'de hastalıktan ari işletme sayısı artıyor

        Edirne'de büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan bir işletme "Hastalıktan Ari İşletme Sertifikası" aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2026 - 10:16 Güncelleme:
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        Edirne'de hastalıktan ari işletme sayısı artıyor

        Edirne'de büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan bir işletme "Hastalıktan Ari İşletme Sertifikası" aldı.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Edirne Valisi Yunus Sezer ile Edirne Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse, İpsala ilçesine bağlı Sarıcaali köyünde Süleyman Kerman'a ait işletmeyi ziyaret etti.

        Sezer, gerekli kriterleri yerine getirerek sertifika almaya hak kazanan Kerman'ı tebrik ederek sertifikasını verdi.

        Köse de hastalıktan ari işletmelerin hayvan sağlığının korunması, zoonoz hastalıklarla etkin mücadele edilmesi, güvenilir gıda arzının sağlanması ve hayvansal üretimde verimliliğinin artırılması açısından büyük önem taşıdığını belirterek, "Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak hayvan hastalıklarıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarla Edirne'de hastalıktan ari işletme sayısının artırılması, sağlıklı hayvancılığın desteklenmesi ve sürdürülebilir üretimin güçlendirilmesi amacıyla faaliyetlerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

        İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, İpsala Ticaret Odası Başkanı Necmi Sezer de ziyarette yer aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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