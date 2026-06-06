Trakya Üniversitesinde çocuklar teleskopla gökyüzünü gözlemledi

Trakya Üniversitesinde düzenlenen "Trakya Minik Kaşifler Bilim ve Oyun Şenliği" kapsamında "Gökyüzü Kaşifleri Gece Mesaisinde" etkinliği gerçekleştirildi.



Trakya Üniversitesi Zeynep-Mustafa Taş Uygulama Anaokulu ile Eğitim Fakültesi iş birliğinde düzenlenen etkinlikte katılımcılar, sanal gerçeklik teknolojisiyle uzayın derinliklerine yolculuk yaptı.



VR gözlükleriyle güneş sistemini inceleyen çocuklar, gezegenleri yakından tanıma ve uzay araçlarını deneyimleme fırsatı buldu.



Etkinliğin devamında Eğitim Fakültesi Kampüsü Anaokulu Bahçesi'nde teleskoplarla gökyüzü gözlemleri gerçekleştirildi. Uzmanlar eşliğinde ay, parlak gezegenler ve yıldızları inceleyen katılımcılar, gökbilimin temel konularına ilişkin bilgi aldı.



Stellarium Mobile destekli planetaryum sunumlarında takım yıldızları tanıtılırken, gökyüzündeki önemli gök cisimleri hakkında da bilgilendirme yapıldı.



Bilimsel merakı teşvik etmek ve çocukları erken yaşta bilimle buluşturmak amacıyla düzenlenen etkinlik, ailelerin ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirildi.



Şenliğe Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, Rektör Yardımcısı ve Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Eylem Bayır, akademisyenler, öğrenciler ve aileler katıldı.

