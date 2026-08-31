Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Edirne'de asayiş

        Edirne'de asayiş

        Edirne'de alkollü araç kullandığı belirlenen sürücüler hakkında işlem yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2026 - 12:40 Güncelleme:
        Edirne'de asayiş

        Edirne'de alkollü araç kullandığı belirlenen sürücüler hakkında işlem yapıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kentin çeşitli noktalarında trafik kontrolü yapıldı.

        Kontrolde sürücü D.N.C'nin 1,48 promil, S.A'nın ise 1,32 promil alkollü olduğu belirlendi

        Sürücüler hakkında adli işlem başlatıldı.

        - Rögar kapağına çarpan araçta hasar oluştu

        Edirne'de rögar kapağına çarpan araçta hasar meydana geldi.

        Kurtuluş Mahallesi'nden aracıyla geçen Ş.N. bu sırada yoldan yüksekte bulunan rögar köpağına çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle araçta hasar oluştu.

        Ş.N, şikayette bulundu.

        - Elektrik akımına kapılan işçi yaralandı

        Lalapaşa ilçesinde elektrik akımına kapılan işçi yaralandı.

        REKLAM

        H.K. iş yerinde ampul değiştirdiği sırada elektrik akımına kapıldı.

        Yaralanan işçi Lalapaşa Devlet Hastanesinde tedaviye alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Milli antrenörü eski çalışanı öldürdü
        Milli antrenörü eski çalışanı öldürdü
        Girne açıklarında yolcu gemisi alabora oldu
        Girne açıklarında yolcu gemisi alabora oldu
        Togg, yeni modeli T6X için tarih verdi
        Togg, yeni modeli T6X için tarih verdi
        Trabzonspor, Amedspor'a konuk oluyor
        Trabzonspor, Amedspor'a konuk oluyor
        ABD'li dev altın tahminini açıkladı
        ABD'li dev altın tahminini açıkladı
        Galatasaray'dan Arda Okan Kurtulan hamlesi!
        Galatasaray'dan Arda Okan Kurtulan hamlesi!
        Listeleri altüst etti
        Listeleri altüst etti
        Spor salonundaki faciada bir can kaybı daha!
        Spor salonundaki faciada bir can kaybı daha!
        Beşiktaş, Çorum FK karşısında çıkış peşinde!
        Beşiktaş, Çorum FK karşısında çıkış peşinde!
        Aldığı otomobil beyaz eşya çıktı! E-Devlet'ten tesadüfen öğrendi
        Aldığı otomobil beyaz eşya çıktı! E-Devlet'ten tesadüfen öğrendi
        Şevket Çoruh'un kızı nişanlandı
        Şevket Çoruh'un kızı nişanlandı
        Restorandaki kavgayı ayırırken bıçaklandı!
        Restorandaki kavgayı ayırırken bıçaklandı!
        İşsizlik verileri açıklandı
        İşsizlik verileri açıklandı
        İkinci çeyrek büyüme rakamları açıklandı
        İkinci çeyrek büyüme rakamları açıklandı
        Eski hakemlerden penaltı ve kırmızı kart yorumu!
        Eski hakemlerden penaltı ve kırmızı kart yorumu!
        Mekke İttifakı'nın ilk toplantısı İstanbul'da
        Mekke İttifakı'nın ilk toplantısı İstanbul'da
        "Ailemizi rahat bırakın!"
        "Ailemizi rahat bırakın!"
        Ahmet Mümtaz Taylan kızını evlendirdi
        Ahmet Mümtaz Taylan kızını evlendirdi
        Beyaz sanıyorduk ama renkliydiler!
        Beyaz sanıyorduk ama renkliydiler!
        31 Ağustos – 6 Eylül haftalık burç yorumları
        31 Ağustos – 6 Eylül haftalık burç yorumları

        Benzer Haberler

        Müşteri ile restoran sahibi kavga etti, araya giren garson bıçaklanarak öld...
        Müşteri ile restoran sahibi kavga etti, araya giren garson bıçaklanarak öld...
        Şarkıcı Hakan Altun'a sahnede 'çeyiz sandığı' hediye edildi
        Şarkıcı Hakan Altun'a sahnede 'çeyiz sandığı' hediye edildi
        Dünya şampiyonu Yasemin'i örnek alan genç güreşçilerin hedefi zirve
        Dünya şampiyonu Yasemin'i örnek alan genç güreşçilerin hedefi zirve
        Saros Körfezi, denize bırakılan yapay resiflerle dalış turizminin merkezi h...
        Saros Körfezi, denize bırakılan yapay resiflerle dalış turizminin merkezi h...
        İpsala'da şarkıcı Hakan Altun'a "çeyiz sandığı" armağan edildi
        İpsala'da şarkıcı Hakan Altun'a "çeyiz sandığı" armağan edildi
        Edirne'de 30 Ağustos coşkusu Göksel konseriyle taçlandı
        Edirne'de 30 Ağustos coşkusu Göksel konseriyle taçlandı