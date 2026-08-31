İpsala'da şarkıcı Hakan Altun'a "çeyiz sandığı" armağan edildi

İpsala 25. Tarım ve Çeltik Festivali'nde sahne alan şarkıcı Hakan Altun'a konser sonunda içerisinde yörenin lezzetiyle meşhur pirincinin de olduğu çeyiz sandığı hediye edildi.

İpsala Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, festival kapsamında konser veren Altun, "Hani Ay Geceden Işıklı", "Ağlamak Yok Yüreğim", "Gönül Yarası", "Bir Telefon" ve "Yorgun Yıllarım"ın da aralarında bulunduğu sevilen şarkıları seslendirdi.

Festival alanını dolduran müzikseverler de Altun'un şarkılarına eşlik etti.

Konserin sonunda İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman, Altun'a içerisinde Kur'an-ı Kerim, Türk bayrağı ve "beyaz altın" olarak nitelenen İpsala pirinci bulunan çeyiz sandığı armağan etti.

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Kerman, çeyiz sandığının evlilik hazırlıklarında önemli bir yere sahip olduğunu anımsatarak, "Çeyiz sandığına Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı koyarlar. Biz de sandığa, 'İpsalamızın pirinci dünyada bir inci’ diyerek ilçemizin pirincini koyduk. İpsala pirincinin tanıtımına verdiğiniz destek için teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.

Altun da annesinin hediyeye çok sevineceğini belirterek, Kerman'a teşekkür etti.