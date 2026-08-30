Büyük Zafer'in 104. yıl dönümü Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da kutlandı

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Edirne Valisi Yunus Sezer ve eşi Canan Sezer, kutlamalar kapsamında bir tesiste düzenlenen kabulde davetlileri karşıladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Sezer, 30 Ağustos Zaferi'nin Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu söyledi.

Milli Mücadele'de ortaya konulan iradenin, milletin vatanı ve bağımsızlığı söz konusu olduğunda her türlü fedakarlığı göze alacağının göstergesi olduğunu belirten Sezer, "Dumlupınar'da, Sakarya'da, İnönü'de ve Milli Mücadele'nin nice cephelerinde ortaya koyulan irade, milletimizin bağımsızlık söz konusu olduğunda hiçbir hesabın, hiçbir fedakarlığın önünde duramayacağının en büyük göstergesidir." dedi.

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Konuşmanın ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu konser verdi.

Kutlamalar kapsamında Meriç Nehri üzerinde havai fişek gösterisi gerçekleştirildi.

Programa, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mahmut Sert, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, İl Emniyet Müdürü Vekili Halil Gündüz, şehit yakınları, gaziler ve kurum temsilcileri katıldı.

- Kırklareli

Kırklareli Valisi Uğur Turan, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Murat Temur ve Belediye Başkanı Derya Bulut, İl Emniyet Müdürlüğü sosyal tesislerinde tebrikleri kabul etti.

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Protokol üyeleri, şehit aileleri ve gazilerin katıldığı törende pasta kesildi.

Vali Turan, Türk milletinin bağımsızlık iradesini bütün dünyaya haykırdığı 30 Ağustos Büyük Zaferi'nin 104. yıl dönümünü kutlamanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

Girne açıklarında meydana gelen deniz kazasında hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifa dileyen Turan, "30 Ağustos; yalnızca kazanılmış büyük bir askeri zafer değil, esareti asla kabul etmeyen bir milletin istiklal ve istikbaline sahip çıkma iradesidir." ifadelerini kullandı.

Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda tam bağımsız Türkiye idealine kararlılıkla yürüdüklerini belirten Turan, savunma sanayisinde ulaşılan seviyenin mühendislik gücü ve bağımsızlık idealinin somut göstergesi olduğunu kaydetti.

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Turan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile şehitleri ve ebediyete irtihal eden gazileri rahmet ve minnetle andı.

- Tekirdağ

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Aytuğ Yörüyüş ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Atatürk Kent Ormanı Namık Kemal Üniversitesi Tesisi’nde tebrikleri kabul etti.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesince düzenlenen 30 Ağustos Kortej Yürüyüşü’nde Köprübaşı’nda bir araya gelen vatandaşlar, Türk bayraklarıyla sahil dolgu alanına kadar yürüdü.

Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası'nın konser verdiği kutlamalarda, Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi üyesi balıkçılar da tekneleriyle denizde tur attı.