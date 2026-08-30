Edirne'den kısa kısa

AK Parti Beğendik Belde Başkanı Salim Değişçi ve beraberindekiler Keşan Belediyesini ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Değişçi, AK Parti Beğendik Belde Başkanlığı yönetim kurulu üyeleri, kadın kolları ve belediye meclis üyeleriyle birlikte Özcan'a ziyarette bulundu.

Ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirten Özcan, belde ve ilçe adına yapılacak çalışmalar, işbirliği imkanları ve ortak projelerin görüşüldüğü verimli bir toplantı yaptıklarını kaydetti.

Değişçi de belde ve ilçe için üretmeye yeni projeler sunmaya devam edeceklerini belirtti.

- Uzunköprü'de yol yapım çalışmaları

Uzunköprü ilçesinde yol yapım çalışmaları devam ediyor.

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Belediyeden yapılan açıklamada, ilçede yol yapım seferberliği başlatıldığı belirtildi.

Uzunköprü'nün ulaşım altyapısının güçlenmesinin hedeflendiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yollarımızı daha güvenli ve konforlu hale getirmek için çalışmalarımızı dört bir yanda sürdürüyoruz. Cumhuriyet Mahallesi'nde Zahireciler Sitesi ve cezaevi yolu hattında sıcak asfalt yapım çalışmaları devam ediyor. Daha güvenli, daha konforlu ve daha modern yollar için durmadan, yorulmadan çalışıyoruz."