Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Edirne'den kısa kısa

        Edirne'den kısa kısa

        AK Parti Beğendik Belde Başkanı Salim Değişçi ve beraberindekiler Keşan Belediyesini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2026 - 15:23 Güncelleme:
        Edirne'den kısa kısa

        AK Parti Beğendik Belde Başkanı Salim Değişçi ve beraberindekiler Keşan Belediyesini ziyaret etti.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Değişçi, AK Parti Beğendik Belde Başkanlığı yönetim kurulu üyeleri, kadın kolları ve belediye meclis üyeleriyle birlikte Özcan'a ziyarette bulundu.

        Ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirten Özcan, belde ve ilçe adına yapılacak çalışmalar, işbirliği imkanları ve ortak projelerin görüşüldüğü verimli bir toplantı yaptıklarını kaydetti.

        Değişçi de belde ve ilçe için üretmeye yeni projeler sunmaya devam edeceklerini belirtti.

        - Uzunköprü'de yol yapım çalışmaları

        Uzunköprü ilçesinde yol yapım çalışmaları devam ediyor.

        REKLAM

        Belediyeden yapılan açıklamada, ilçede yol yapım seferberliği başlatıldığı belirtildi.

        Uzunköprü'nün ulaşım altyapısının güçlenmesinin hedeflendiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Yollarımızı daha güvenli ve konforlu hale getirmek için çalışmalarımızı dört bir yanda sürdürüyoruz. Cumhuriyet Mahallesi'nde Zahireciler Sitesi ve cezaevi yolu hattında sıcak asfalt yapım çalışmaları devam ediyor. Daha güvenli, daha konforlu ve daha modern yollar için durmadan, yorulmadan çalışıyoruz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Girne açıklarında yolcu gemisi alabora oldu
        Girne açıklarında yolcu gemisi alabora oldu
        Türkiye'den, KKTC'de alabora olan gemi ile ilgili açıklamalar
        Türkiye'den, KKTC'de alabora olan gemi ile ilgili açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, devlet erkanı ile Anıtkabir'de
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, devlet erkanı ile Anıtkabir'de
        Zafere giden yolda 10 ay... 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yılı kutlu olsun!
        Zafere giden yolda 10 ay... 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yılı kutlu olsun!
        İstanbul'da dehşet! Emekli polis memuru, karısını ve kızını öldürdü!
        İstanbul'da dehşet! Emekli polis memuru, karısını ve kızını öldürdü!
        Sağlık durumu hakkında açıklama
        Sağlık durumu hakkında açıklama
        Yusuf Akçiçek adım adım G.Saray'a!
        Yusuf Akçiçek adım adım G.Saray'a!
        15 savaş gemisi İstanbul Boğazı'nda
        15 savaş gemisi İstanbul Boğazı'nda
        Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın ilk toplantısı İstanbul'da
        Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın ilk toplantısı İstanbul'da
        Kira sözleşmelerinde yeni düzenleme geliyor
        Kira sözleşmelerinde yeni düzenleme geliyor
        Leao'nun maliyeti açıklandı!
        Leao'nun maliyeti açıklandı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
        Alparslan kazandı Atatürk kalıcı kıldı
        Alparslan kazandı Atatürk kalıcı kıldı
        Fenerbahçe Samsunspor karşısında!
        Fenerbahçe Samsunspor karşısında!
        100 bin fiş tek tek incelenip yakalandı!
        100 bin fiş tek tek incelenip yakalandı!
        Ünlülerden 104'üncü yıl coşkusu
        Ünlülerden 104'üncü yıl coşkusu
        Nepal'deki felakette can kaybı yükseliyor!
        Nepal'deki felakette can kaybı yükseliyor!
        "Benden dolayı çocuklarımın işi zor"
        "Benden dolayı çocuklarımın işi zor"
        "Bu sezon ödüller daha büyük"
        "Bu sezon ödüller daha büyük"
        Verilen kararlar doğru mu?
        Verilen kararlar doğru mu?

        Benzer Haberler

        Edirne'de 104 yıllık zaferin gururu Mehmetçikle yeniden yaşandı Edirne'de M...
        Edirne'de 104 yıllık zaferin gururu Mehmetçikle yeniden yaşandı Edirne'de M...
        Saros Körfezi'nde Zafer Bayramı'na özel yüzme yarışmasında 200'ü aşkın spor...
        Saros Körfezi'nde Zafer Bayramı'na özel yüzme yarışmasında 200'ü aşkın spor...
        Trakya'da Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı
        Trakya'da Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı
        Edirne ve Kırklareli'nde 14 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne ve Kırklareli'nde 14 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne Gastronomi Festivali için hazırlıklar sürüyor
        Edirne Gastronomi Festivali için hazırlıklar sürüyor
        Edirne'de gün batımı ve Türk bayrağı aynı karede buluştu
        Edirne'de gün batımı ve Türk bayrağı aynı karede buluştu