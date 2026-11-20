Bulgaristan'daki totaliter komünist rejimin 1984-1989'da uyguladığı asimilasyon politikalarını konu alan "Belene Toplama Kampı'nın Son Tutsakları" adlı belgesel film, Edirne'de izleyiciyle buluştu.

Trakya Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği ile Balkanlarda Adalet, Haklar, Kültür ve Dayanışma Derneği (BAHAD) iş birliğinde hazırlanan, Edirne Belediyesi ve çeşitli Balkan derneklerinin destekleriyle düzenlenen belgesel gösterimi ve söyleşisi, Atatürk Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Yönetmenliğini Dimitır Kotsev-Şoşo'nun, senaristliğini Hristo Hristov'un ve yapımcılığını Prof. Lyudmil Hristov'un üstlendiği Yeni Bulgar Üniversitesi prodüksiyonu belgeselde, 1984-1989 döneminde Bulgaristan'daki zorla isim değiştirme ve asimilasyon politikalarına karşı çıktıkları için yargı kararı olmaksızın Belene Toplama Kampı'na kapatılan 30 tutsak ve ailelerinin tanıklıklarına yer verildi. Yapımda yaşanan acılar, insan onurunu koruma mücadelesi ve sürecin toplumda bıraktığı izler aktarıldı.

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- "Yılmamış ve mücadele etmişler"

Etkinlikte konuşan BAHAD Başkanı Safiye Yurdakul, belgeselin en küçük bebeklerden en yaşlı kişiye kadar toplumun tamamının ne kadar acımasız ve insanlık dışı bir muameleyle karşı karşıya kaldığını yansıttığını ifade etti.

Belene Toplama Kampı mağdurlarının özelliğine dikkati çeken Yurdakul, "Daha önceki yıllarda da totaliter komünist rejimin yaptığı gibi yeniden bu sefer etnik kökeninden dolayı farklı olan kişileri de oraya koyarak ölümle yüz yüze bırakmıştır. Yani bu kişilerin tamamı yarın veya öbür gün ne zaman öldürecekler diye bu psikolojik baskıyla yaşamlarını sürdürmüşlerdir ama yılmamış ve mücadele etmişlerdir sonuna kadar." diye konuştu.

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Yurdakul, bugün de devam eden bir mücadele bulunduğunu vurgulayarak, benzer zulümlerin tekrarlanmaması için suçluların yargılanmasının şart olduğunu dile getirdi.

Bulgaristan'ın demokrasi ve hukukun üstünlüğüne yönelik ilerleme sağlaması ve dünyaya örnek bir ülke olması temennisinde bulunan Yurdakul, katılımcılara teşekkür etti.

Gösterimde söz alan Bulgaristan'ın Edirne Başkonsolosu Radoslava Kafedzhiyska ise kampların yıllar içinde komünist baskının sembolü haline geldiğini söyledi.

Bu kamplarda on binlerce Bulgaristan vatandaşının mahkeme kararı olmaksızın, yargılanmadan veya hüküm giymeden hapsedildiğini aktaran Kafedzhiyska, "Bunlar arasında Bulgar aydınlarının yanı sıra milliyetleri ve dinleri ne olursa olsun toplumun ve sosyal hayatın çok farklı kesimlerinden insanlar da bulunuyordu." dedi.

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Kafedzhiyska, belgeselin yapımcılarına ve emeği geçenlere teşekkür ederek filmin boğazlarda düğüm, gözlerde yaşla izleneceğini, buradan kendilerine ait dersi alacaklarına ve birlikteliğin, demokrasinin önemini hatırlayacaklarına inandığını sözlerine ekledi.

Belgesel gösteriminin ardından düzenlenen söyleşide, asimilasyon politikasına karşı çıktıkları gerekçesiyle birçok zulme maruz kalan Bulgaristan Türkleri İsmet Balkanlı, Fahri Yaşaroğlu, Şükrü Korkmaz, Recep Recepoğlu, Sefer Oral, Sultan Çetin, Mehmet Vatansever, Seyit Ali Akgün ve Hatice İslam da Belene Kampı'nda yaşadıklarını ve Türkiye'ye geliş sürecini anlattı.

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Gösterimi, Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Gökçe Onur Öktem, Trakya Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Cevat Güneş, BAHAD Başkan Yardımcısı Rıfat Yağcı, akademisyenler, belgesel ekibi, Edirne'de yaşayan Bulgaristan Türkleri, Bulgaristan'dan gelen misafirler ve vatandaşlar izledi.