Edirne'de otogar ihalesine fesat karıştırıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında 5 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 9’u adliyeye sevk edildi. Savcılık işlemlerinin ardından 9 şüpheli mahkemeye çıkarılırken, Mersin'de bulunan bir şüpheli SEGBİS ile duruşmaya katıldı. Duruşmada 1 şüpheli ev hapsi cezası, 9 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.