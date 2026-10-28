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        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Edirne'de çatıya çıkan koyun şaşırttı: Otları yemek için çatıya çıktı Lalapaşa ilçesinde tek katlı evin çatısına çıkan koyun, çatıda bulunan otları yedi

        Edirne'de çatıya çıkan koyun şaşırttı: Otları yemek için çatıya çıktı Lalapaşa ilçesinde tek katlı evin çatısına çıkan koyun, çatıda bulunan otları yedi

        Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde tek katlı bir evin çatısındaki otları yemek için çıkan koyun, ilginç görüntü oluşturdu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 12:35 Güncelleme:
        Edirne'de çatıya çıkan koyun şaşırttı: Otları yemek için çatıya çıktı Lalapaşa ilçesinde tek katlı evin çatısına çıkan koyun, çatıda bulunan otları yedi

        Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde tek katlı bir evin çatısındaki otları yemek için çıkan koyun, ilginç görüntü oluşturdu.

        Lalapaşa ilçesinde bir koyunun tek katlı evin çatısına çıktığı görüldü. Çatıda bulunan otları yemeye başlayan koyun, çevrede dikkat çekti. Çatının üzerinde otlayan koyunun nasıl çıktığı ise merak konusu oldu. Çatıdaki otları yiyen koyunu gören vatandaşlar ise çok şaşırdı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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