Edirne'de çatıya çıkan koyun şaşırttı: Otları yemek için çatıya çıktı Lalapaşa ilçesinde tek katlı evin çatısına çıkan koyun, çatıda bulunan otları yedi
Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde tek katlı bir evin çatısındaki otları yemek için çıkan koyun, ilginç görüntü oluşturdu.
Giriş: 28.10.2026 - 12:35 Güncelleme:
Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde tek katlı bir evin çatısındaki otları yemek için çıkan koyun, ilginç görüntü oluşturdu.
Lalapaşa ilçesinde bir koyunun tek katlı evin çatısına çıktığı görüldü. Çatıda bulunan otları yemeye başlayan koyun, çevrede dikkat çekti. Çatının üzerinde otlayan koyunun nasıl çıktığı ise merak konusu oldu. Çatıdaki otları yiyen koyunu gören vatandaşlar ise çok şaşırdı.
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