Kapıkule ve Hamzabeyli'de tır sürücülerinden eylem

Kapıkule Sınır Kapısı'nda tır sürücüleri, Schengen vize kısıtlamaları nedeniyle mağduriyet yaşadıklarını belirterek yeniden eylem başlattı. "Bizler turist değiliz, turist vizesi almıyoruz" diyerek tepkilerini dile getiren sürücüler, yaptıkları basın açıklamasının ardından tırların Bulgaristan'a çıkışını durdurdu.

Türkiye'nin ithalat ve ihracat yükünü taşıyan uluslararası tır sürücüleri, Avrupa ülkelerinin uyguladığı Schengen vize kısıtlamaları nedeniyle yaşadıkları sorunlara tepki gösterdi. Geçtiğimiz günlerde mağduriyetlerinin giderilmesi talebiyle Türkiye'nin Avrupa'ya açılan kara sınır kapılarında eylem yapan sürücüler, gerçekleştirilen görüşmelerin ardından geçişlerin yeniden başlamasına izin vermişti. Ancak aradan geçen zamana rağmen sorunlarına çözüm bulunamadığını belirten sürücüler, Schengen vize süreleri gerekçe gösterilerek sınır kapılarından geri çevrildiklerini öne sürdü. Başta Bulgaristan sınırı olmak üzere Avrupa'ya çıkış yapmak isteyen çok sayıda tır sürücüsünün yaşadığı belirtilen bu durum, tepkilerin yeniden yükselmesine neden oldu.

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"Bizler turist değiliz"

Schengen vizesiyle Avrupa Birliği ülkelerinde 60 veya 90 güne kadar kalabilme hakkının uluslararası taşımacılık yapan tır sürücülerinin çalışma şartlarını karşılamadığını söyleyen sürücüler, kendilerinin turistlerle aynı kategoride değerlendirilmemesi gerektiğini dile getirdi. Türkiye'nin dış ticaretinde önemli bir rol üstlendiklerini vurgulayan sürücüler, yaşadıkları mağduriyetin yalnızca kendilerini değil, ülkenin ithalat ve ihracat taşımacılığını da olumsuz etkilediğini belirtti. Yetkililerden sorunlarının çözümü için destek isteyen sürücüler, "Bizler turist değiliz, bizler turist vizesi almıyoruz. Bu konuda bize destek verilmeli" diyerek tepkilerini dile getirdi.

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Kapıkule'de ve Hamzabeyli Sınır kapılarında tır geçişleri durduruldu

Tır sürücüleri, akşam saatlerinde Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir araya gelerek basın açıklaması yaptı. Açıklamanın ardından sürücüler, tırların Bulgaristan'a çıkışını durdurduklarını duyurdu. Tır sürücüleri, mesleklerini sürdürebilmek ve Türkiye'nin dış ticaret taşımacılığında aksama yaşanmaması için çalışma şartlarına uygun bir vize düzenlemesi yapılmasını talep etti.