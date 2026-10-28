Edirne'de huzurevi sakinlerinden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı klibi
Edirne'de huzurevi sakinleriyle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla klip hazırlandı.
Edirne'de huzurevi sakinleriyle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla klip hazırlandı.
Rumeli Akademisi Eğitim ve Kültür Derneğince yürütülen "İyilik Var" projesi bünyesinde, Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Edirne Huzurevi'nde bir çalışma gerçekleştirildi. Bu çerçevede huzurevinde kalan yaşlılar İstiklal Marşı seslendirdi.
Çalışma, Rumeli Akademisi Eğitim ve Kültür Derneği sanat yönetmenleri Emre Çam ve Erdoğan Eğmen tarafından yürütüldü.
Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve derneğin sosyal medya hesaplarında yayınlanan 40 saniyelik klipte, huzurevi sakinlerinden Asiye Kaçar, Vicdan Aslan, Kudret Durak, Ahmet Şahin, Semiha Kozan, Fethi Çakan, Sami Karaşen, Cezmi Sidal, Emin Hasan Güler, Makbule Bal, Süleyman Güzel ve Sabriye Pehlivan yer aldı.
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