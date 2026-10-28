Edirne'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Aksal, mesajında, milletin bağımsızlık iradesinin ve egemenliğinin en güçlü ifadesi olan Cumhuriyet'in ortak değerler etrafında kenetlenilen en kıymetli miras olduğunu belirtti.

Bu mirası korumak, kazanımlarını güçlendirmek ve gelecek nesillere daha güçlü bir Türkiye bırakmanın herkesin ortak sorumluluğunda olduğunu ifade eden Aksal, mesajında şunları kaydetti:

"Tarihimizin ve Milli Mücadelemizin müstesna şehirlerinden serhat şehrimiz Edirne'den, birlik ve beraberliğimizi güçlendirerek Cumhuriyetimizi daha nice asırlara taşıma kararlılığımızı bir kez daha vurguluyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, Milli Mücadelemizin tüm kahramanlarını, aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor; Edirneli hemşehrilerimin ve aziz milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum."

REKLAM

- CHP Edirne Milletvekili Yazgan

CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yazgan, mesajında, Cumhuriyet'in Türkiye'nin yolunu aydınlattığını belirtti.

Geçmişten alınan en büyük mirasın Cumhuriyet olduğunu ifade eden Yazgan, "Bu mirasa sahip çıkmak, onu her koşulda yaşatmak ve daha ileriye taşımak hepimizin görevidir. Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde verilen bağımsızlık mücadelesi, Cumhuriyetin ilanıyla birlikte yeni bir anlam kazanmıştır." ifadelerine yer verdi.

Yazgan, Türkiye'ye düşen en büyük sorumluluğun Cumhuriyet'in kazanımlarını korumak olduğunu kaydetti.

REKLAM

- İYİ Parti Edirne Milletvekili Akalın

İYİ Parti Edirne Milletvekili Mehmet Akalın, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Akalın, mesajında, Cumhuriyet'in Türk milletinin bağımsızlık iradesinin ve egemenlik hakkının en güçlü ifadesi olduğunu belirtti.

Cumhuriyetin temel değerlerine sahip çıkmanın ve bu değerleri gelecek nesillere aktarmanın çok önemli olduğunu aktaran Akalın, şunları kaydetti:

"Cumhuriyetimizin ilanının 103. yıl dönümünü büyük bir gururla kutluyoruz. Cumhuriyet Türk milletinin kendi geleceğine kendisinin karar verme iradesinin, bağımsızlığının ve egemenliğinin tarihi bir kazanımıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının önderliğinde, milletimizin büyük fedakarlıklarla verdiği bağımsızlık mücadelesinin ardından kurulan Cumhuriyetimiz, hepimize önemli sorumluluklar yüklemektedir."

REKLAM

- AK Parti Edirne İl Başkanı İba

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

İba, mesajında, Cumhuriyet'in Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının öncülüğünde verilen bağımsızlık mücadelesinin en önemli kazanımlarından biri olduğunu ifade etti.

Bu büyük mirası korumanın ve gelecek nesillere aktarmanın herkesin ortak sorumluluğu olduğunu belirten İba, "Geçmişte olduğu gibi, Cumhuriyetin 103. yılında da Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak için bıkmadan yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz. Cumhuriyeti yaşatmak, yüceltmek ve gelecek nesillere aktarmak en büyük vazifemizdir." dedi.

REKLAM

- İYİ Parti Trakya Teşkilat Koordinatörü Şahin

İYİ Parti Trakya Teşkilat Koordinatörü Hakan Şahin, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şahin, mesajında, 29 Ekim'de milletin kendi kaderini tayin ettiğini belirtti.

29 Ekim 1923'te demokratik, laik, sosyal bir hukuk devletinin temellerinin atıldığını aktaran Şahin, şunları kaydetti:

"Koşullar ne olursa olsun. Bizler ülke bütünlüğümüzü savunmaya, milli iradeyi ve demokratik değerleri yüceltmeye, hukukun üstünlüğünü her koşulda korumaya devam edeceğiz. Cumhuriyetimizin kazanımlarını gelecek nesillere aktarmaya kararlılıkla devam edecek ve Cumhuriyet ile derdi olanların karşılarında durmayı sürdüreceğiz."

REKLAM

- ETSO Başkanı Irmak

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Irmak, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Irmak, mesajında, Cumhuriyet'in milletin özgür yaşama iradesinin ve çağdaş bir ülke olma hedefinin en önemli simgesi olduğunu belirtti.

Cumhuriyet'in 103. yıl dönümünü bağımsızlığın gururu ve geleceğe olan inançla kutladıklarını ifade eden Irmak, Cumhuriyet'in kazanımlarını korumanın ve gelecek nesillere aktarmanın ortak sorumluluk olduğunu kaydetti.