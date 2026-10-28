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        Edirne Valisi Sezer'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

        Edirne Valisi Yunus Sezer, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 15:28 Güncelleme:
        Edirne Valisi Sezer'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

        Edirne Valisi Yunus Sezer, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Sezer, mesajında, milletin bağımsızlık aşkını, özgür yaşama iradesini ve sarsılmaz inancını tüm dünyaya ilan ettiği Cumhuriyet'in 103. yıl dönümünün büyük bir gurur ve coşkuyla kutlandığını belirtti.

        Türk milletinin esareti kabul etmeyip kendi geleceğini belirlediğini aktaran Sezer, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde, büyük fedakarlıklar ve eşsiz bir mücadeleyle kurulan Cumhuriyet bağımsızlığımızın, milli egemenliğimizin ve milletçe bir arada yaşama kararlılığımızın en kıymetli mirasıdır. Bugün bizlere düşen en büyük sorumluluk, ecdadımızın canı pahasına emanet ettiği Cumhuriyetimizi aynı inanç ve kararlılıkla korumak, milletimizin birlik ve beraberliğini güçlendirerek ülkemizi her alanda daha ileriye taşımaktır." ifadelerini kullandı.

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        Sezer, gelecek nesillere gurur duyacakları bir Türkiye bırakacaklarını ve ay yıldızlı bayrağı ilelebet göklerde dalgalandırmaya devam edeceklerini belirtti.

        Vali Sezer, başta Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bağımsızlık uğruna canlarını feda eden aziz şehitleri rahmet ve minnetle andığını, kahraman gazilere de şükranlarını sunduğunu kaydetti.

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