DSİ ekipleri Kırcasalih'te köprüleri onarıyor

Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Kırcasalih beldesinde DSİ 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri iki köprüde onarım çalışması yapıyor.

Kırcasalih Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Kırcasalih beldesinde ekipler Tahal ve Ova köprülerinin yoğun su akışı nedeniyle aşınan temellerinde onarım ve güçlendirme çalışması başlattı.

Ulaşım güvenliğini artırmaya yönelik çalışmalar devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kırcasalih Belediye Başkanı Samet Ertaş, köprülerin daha sağlam ve güvenli hale getirilmesi amacıyla yürütülen çalışmaların özellikle bölgede yaşayan vatandaşların ve tarımsal faaliyetlerini sürdüren çiftçilerin güvenli ulaşımı açısından önem taşıdığını kaydetti.