Trakya'da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları başladı

EDİRNE, Tekirdağ ve Kırklareli'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında, Atatürk Anıtı'na çelenk koyma törenleri gerçekleştirildi. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde üzerlerine Türk bayraklı tişört giyen lise öğrencileri, şehitlerin kabirlerini ziyaret etti.

Edirne'de Atatürk Anıtı'ndaki törene Edirne Valisi Yunus Sezer, CHP Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mahmut Sert, Belediye Başkanı Filiz Gencan, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, gaziler, şehit aileleri ve öğrenciler katıldı. Edirne Valiliği, Garnizon Komutanlığı ve Edirne Belediyesi çelenklerinin anıta koyulmasıyla tören başladı. Ardından Edirne Belediye Bandosu eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Tören, liselerin bando takımlarının tören alanından kentin çeşitli noktalarına geçiş yapmasıyla sona erdi.

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TEKİRDAĞ'DA BAYRAM

Tekirdağ'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları; Valilik önündeki Atatürk Anıtı'na çelenklerin konulmasıyla başladı. Törene, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Aytuğ Yörüyüş, Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, AK Parti Milletvekili Çiğdem Koncagül ile CHP milletvekilleri İlhami Özcan Aygun ve Nurten Yontar, Cumhuriyet Başsavcısı Bilgehan Yücel ve çok sayıda kişi katıldı. Çelenklerin koyulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Vali Recep Soytürk, törende yaptığı konuşmada, "Atalarımızdan bize miras bırakılan Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 103'üncü yıl dönümünü kutlamak, vatanımız ve Cumhuriyet'imiz uğruna verilen mücadeleleri hatırlamak ve kahraman ecdadımızı anmak için bir aradayız. Büyük bir fedakarlık ve topyekün bir mücadele sonucu elde edilen Cumhuriyet, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk milletine bıraktığı vazgeçilmez bir mirastır. Ulusal egemenliğe ve milli iradeye dayanan Cumhuriyet, yalnızca bir yönetim şekli değil, özgürlük ve bağımsızlığın sembolü; bağımsızlığı ilke edinen büyük Türk milletinin karakterinin tezahürü ve şehadet mertebesine ulaşmış vatan evlatlarının emanetidir" dedi.

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ŞEHİTLİK ZİYARETİ

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Atatürk Meydanı'na gerçekleştirilen çelenk törenine de Çorlu Kaymakamı Niyazi Erten, 5'inci Kolordu ve Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala, 66'ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Hulusi Koçbay, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt ve protokol üyeleri katıldı. Törenin ardından protokol üyeleri Çorlu Şehitliği'ne gidip, şehitlerin kabirlerini ziyaret etti. Ziyarette dualar okunup, karanfiller bırakıldı. Şehitlerin mezar ziyaretinde lise öğrencileri de Türk bayraklı tişörtler giyerek katıldı.

KIRKLARELİ'DE ÇELENK TÖRENİ

Kırklareli'deki kutlamalar ise Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başladı. Törene Kırklareli Valisi Uğur Turan, CHP Milletvekili Vecdi Gündoğdu, 55'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Murat Temur, Belediye Başkanı Derya Bulut ile protokol üyeleri ve sivil toplum kuruluşlarının üyeleri katıldı. Çelenk töreninin ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.