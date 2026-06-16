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        Edirne'de çeltik fabrikasının ambarında 7 kişi böcek ilacından zehirlendi

        Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde bir çeltik fabrikasının ambarında 7 kişi böcek ilacından zehirlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2026 - 21:49 Güncelleme:
        Edirne'de çeltik fabrikasının ambarında 7 kişi böcek ilacından zehirlendi

        Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde bir çeltik fabrikasının ambarında 7 kişi böcek ilacından zehirlendi.


        İlçede faaliyet gösteren bir fabrikanın ambarına böcek, larva ve mantar gibi zararlıların önlenmesi amacıyla fumigasyon ilacı uygulandı.

        Çalışanlar 2 gün sonra kontrol ambarı etmeye geldiklerinde içerideki fosfin gazından etkilenerek fenalaştı.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, UMKE, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

        Alınan önlem sonrası zehirlenenler ambulanslarla Uzunköprü Devlet Hastanesine götürüldü.

        İYİ Parti Edirne Milletvekili Mehmet Akalın, Uzunköprü Kaymakamı Muammer Köken, Uzunköprü Tarım ve Orman Müdürü Burak Esen hastaneye giderek, Uzunköprü Devlet Hastanesi Başhekimi Coşkun Özbiçer'den bilgi aldı.

        Zehirlenen 7 kişinin tedavilerinin sürdüğü kaydedildi.

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