Edirne’de Cumhuriyet döneminden günümüze şapka modasındaki değişimi yansıtan defile gerçekleştirildi.

Uluslararası Inner Wheel Türkiye 242. Bölge Federasyonu Edirne Kulübünce Devecihan’da "1925’ten Günümüze Şapkanın 100 Yılı" temasıyla düzenlenen etkinlikte, kadın ve erkek şapkalarının tarihsel gelişimi tanıtıldı.

Şapka tasarımcıları Nihan Melis Özaktaş ve Sanem Coşan Acar tarafından hazırlanan tasarımlar, mankenler tarafından dönemlerine göre sergilendi.

Defilede 1920'lerin çan biçimli şapkalarından 1940’ların sade modellerine, 1960’ların klasik tasarımlarından 1980'lerin gösterişli şapkalarına kadar farklı dönemlere ait örnekler yer aldı.

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Günümüzde kullanılan şapka modelleri de izleyicilerin beğenisine sunuldu.

Programda geçmiş dönemlere ait gelinlikler de mankenler tarafından sergilendi. Etkinlik, tango gösterisiyle devam etti.

Uluslararası Inner Wheel Türkiye 242. Bölge Federasyonu Edirne Kulübü Dönem Başkanı Hülya Kurtuluş, etkinliğin Cumhuriyet döneminden günümüze kadın şapkalarının gelişimini tanıtmak amacıyla düzenlendiğini belirtti.

Şapka tasarımcısı Nihan Melis Özaktaş da yaklaşık 15 yıldır abiye şapka tasarladığını ve bu alanda öğrenciler yetiştirdiğini söyledi.

Defilede 1920'lerden günümüze uzanan kronolojik bir sunum yapıldığını dile getiren Özaktaş, "Dönem şapkalarıdır. Günümüzde de kullanılan haliyle artık popüler, şu anki güncel şapkaları da göreceksiniz. Böyle bir yüz yıllık serüven gezeceksiniz." diye konuştu.

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Tasarımcılardan Sanem Coşan Acar ise yaklaşık beş yıldır Özaktaş'ın atölyesinde eğitim aldığını belirterek, şapkanın kadınların kendilerini ifade etme biçimlerinden biri olduğunu kaydetti.

Acar, "Biz Melis hocamın yetiştirdiği öğrencilerle beraber bu şapkayı daha da ileriye götürüp tüm kadınların kendilerini birey olarak, Cumhuriyet kadını olarak ortaya koydukları bir düzende kendimizi ifade etmeye çalışıyoruz. Bir ifade yolu olarak da bunu görebilirsiniz." ifadelerini kullandı.

Programa Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, CHP Edirne İl Başkanı Özlem Becan, CHP Merkez İlçe Başkanı Öyküm Engin, Belediye Meclis Üyesi İlknur Özcan ve davetliler katıldı.