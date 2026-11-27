Hudut birlikleri ve Uzunköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eskiköy ile Saçlımüsellim köyü kırsalında yaptıkları kontrollerde yasa dışı yollarla Avrupa ülkelerine gitmek isteyen Cezayir, Afganistan, Nepal, Etiyopya ve Fas uyruklu 21 kaçak göçmeni yakaladı. Kaçak göçmenlerin işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edileceği bildirildi.

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