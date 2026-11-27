Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile Batman Valiliğine atanan Vali Yunus Sezer, projesi tamamlanan yeni Kırkpınar Er Meydanı'nın kısa zamanda tamamlanmasının hedeflendiğini belirtti.

Sezer, Edirne İl Genel Meclisine yaptığı veda ziyaretinde görevi süresince kent merkezi ve kırsalda önemli yatırımların hayata geçirildiğini söyledi.

Projesi tamamlanan yeni Kırkpınar Er Meydanı'nın inşaatına kısa sürede başlanacağını ifade eden Sezer, "Kırkpınar alanı projesi bitti. Yeni sekizgen bir er meydanı olacak. Girişinde Edirne Sarayı'nın has bahçesi ve sarayla önümüzdeki yıl Edirne'yi karşılayacak. Kısa zamanda onun inşaatına başlanıp tamamlanacak." dedi.

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- Kent meydanı ve tarihi yapı projeleri

Kent içinde, trafiğin en yoğun aksında kalan 25 Kasım Stadyumu'nun bulunduğu alanda yıkımın tamamlandığını hatırlatan Sezer, orada da muhteşem bir şehir meydanı inşa edileceğini dile getirdi.

Vali Sezer, projenin tamamlandığını ve meydanın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca Tunca Nehri'ne kadar uzanacak kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yapılacağını vurguladı.

Tarihi yapıların ihyası kapsamında Muradiye Camisi'nin restorasyonu ve çevre düzenlemesi için ihale yapıldığını, çalışmalara yakında başlanacağını aktaran Sezer, Tunca Nehri'nden Evliya Kasım Paşa Camisi'ne kadar uzanacak ikinci millet bahçesi için de proje çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

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Projelerin tamamlanmasıyla kentin yapısının ve hüviyetinin değişeceğini vurgulayan Sezer, yapılacak çok iş ve gidilecek çok yol olduğunu, ancak gelinen mesafenin de önemli olduğunu belirterek çalışmaların üzerine konularak devam etmesi temennisinde bulundu.

- "Kalbimin en güzel yerinde bir Edirne olacak"

Konuşmasında Edirne'ye ve vatandaşlara veda eden Sezer, kentin her sokağında ayrı bir güzellik barındırdığını dile getirdi.

Edirne'den hoş hatıralarla ayrılacağını ifade eden Sezer, şöyle konuştu:

"Her şeyden önce kalbimin en güzel yerinde bir Edirne ölene kadar olacak. Edirne ile ilgili her şey bende ailemle ilgili ne duyarsam o hassasiyeti oluşturacak. Kırsalı ve köylerimizi temsil eden sizlerden bütün köylerimize, bütün hemşerilerimize selamlarımızı götürmenizi istirham ederim. Onlar da bizlere haklarını helal etsinler."

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Köy yollarından içme suyuna, küçük sulama sistemlerinden kamu binalarına ve tarihi eserlerin ayağa kaldırılmasına kadar birçok alanda önemli işler yapıldığını vurgulayan Sezer, grup köy yollarının büyük bölümünün sıcak asfalta kavuşturulmasının Türkiye ortalamasının üzerinde bir çalışma olduğunu söyledi.

İl Genel Meclisinde parti ve anlayış farkı gözetmeksizin tüm kararların oy birliğiyle alınmasının hizmetlere bereket getirdiğini belirten Sezer, meclis üyelerine, grup başkanlarına ve sahada görev yapan İl Özel İdaresi çalışanlarına teşekkür ederek helallik istedi.

- "Her şey için çok teşekkür ediyoruz"

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Edirne İl Genel Meclisi Başkanı Çiğdem Gegeoğlu da Vali Sezer ile yaklaşık 3 yıldır uyum içinde çalıştıklarını ve kendisinden çok şey öğrendiklerini söyledi.

Mikrofon başında konuşmanın kendisi için bugün zor olduğunu belirten Gegeoğlu, "Yeni görev alanınızda çok başarılı olacağınızdan çok eminim. Batmanlılar bu anlamda çok şanslı. Burada kaybeden taraf biz olduk. Birlikte görev almaktan, yol arkadaşlığı yapmaktan ve tecrübenizden faydalanmaktan dolayı çok memnunuz. Her şey için çok teşekkür ediyoruz, yolunuz açık olsun." ifadelerini kullandı.

İl Genel Meclisi siyasi parti grup başkan vekilleri ve meclis üyeleri de Vali Sezer'e Edirne ve köylerine kazandırdıkları için teşekkür ederek, görevinde başarı diledi.

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Vali Sezer, Edirne İl Özel İdaresi çalışanlarıyla da vedalaştı. İl Özel İdaresi Genel Sekreter Vekili Necdet Yıldırım ve Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Turan Ateş, Sezer'e Selimiye Camisi'nin resmedildiği bir tablo hediye etti. Sezer, çalışanlarla hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra kurumdan ayrıldı.