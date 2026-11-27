Gözaltına alınan işletme sahibi C.A. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede, ‘Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti’ suçundan tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanımının ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, C.A.’ya ait kokoreç işletmesinde arama yaptı. Eğitimli köpeğin de kullanıldığı aramalarda kokoreç tezgahında 2 parça halinde 950 gram metamfetamin ile tütünle karışık 1,16 gram skunk ele geçirildi.

EDİRNE’de polisin bir işyerinde yaptığı aramada kokoreç tezgahında uyuşturucu ele geçirildi. İşletme sahibi C.A. tutuklandı.

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