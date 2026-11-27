Trakya Uluslararası Öğrenci Derneği tarafından Edirne'de uluslararası öğrencilerin sorunları, ihtiyaçları ve kente katkılarının ele alındığı basın toplantısı düzenlendi.

Dernek Başkanı Hakan Çalışkan, kentteki bir kafede düzenlenen toplantıda, derneğin faaliyetleri, burs çalışmaları ve gelecek dönem projeleri hakkında bilgi verdi.

Derneğin 2013 yılında kurulduğunu ve İçişleri Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığının desteklediği 4 projeyi tamamladıklarını belirten Çalışkan, uluslararası öğrencilerin Edirne'nin ekonomik ve sosyal hayatına katkı sunduğunu dile getirdi.

Öğrencilerin kentte barınma, ulaşım, alışveriş ve günlük ihtiyaçlarını karşıladığını, üniversitelere de öğrenim ücreti ödediğini anlatan Çalışkan, "Uluslararası öğrencilerimiz Edirne için bir yük değil, ekonomik, sosyal ve kültürel anlamda önemli bir kazançtır. Bu gençlerimiz aynı zamanda ülkelerine döndüklerinde Edirne'yi ve Türkiye'yi tanıtan birer gönül elçisi olacaklar." ifadelerini kullandı.

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Öğrencilerin ekonomik sıkıntılar yaşadığına dikkati çeken Çalışkan, derneğe yaklaşık 60 öğrencinin burs başvurusunda bulunduğunu, yapılan değerlendirmelerin ardından 14 farklı ülkeden 28 öğrenciye aylık 2 bin lira burs desteği sağladıklarını belirtti.

Burs çalışmalarının hayırseverlerin desteğiyle sürdürüldüğünü vurgulayan Çalışkan, "Öğrencilerimizin maddi imkansızlıklar nedeniyle eğitim hayatlarının sekteye uğramaması, derslerine daha iyi odaklanabilmeleri ve geleceklerine güvenle bakabilmeleri için gayret gösteriyoruz. Ancak halen burs bekleyen, maddi imkansızlıklar içerisinde eğitim hayatını sürdürmeye çalışan, temel ihtiyaçlarını karşılamakta dahi güçlük çeken öğrencilerimiz bulunmaktadır. Gelin, bir öğrencimizin eğitim hayatına birlikte destek olalım." diye konuştu.

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Derneğin burs çalışmalarının yanı sıra İngilizce ve Almanca kursları ile "Uluslararası Öğrenciler Kariyer Akademisi" programı üzerinde çalıştığını aktaran Çalışkan, öğrencilerin akademik ve kişisel gelişimlerine katkı sunmayı amaçladıklarını kaydetti.

Öğrencilere yönelik sosyal ve kültürel faaliyetler de düzenlediklerini belirten Çalışkan, Edirne Belediyesi işbirliğiyle "Benim Gözümden Edirne" adlı kısa film yarışması gerçekleştirmeyi planladıklarını bildirdi.

İhtiyaç sahibi öğrencilere gıda kolisi ve temel ihtiyaç desteği sağlamak için çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Çalışkan, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, iş dünyası ve hayırseverleri bu çalışmalara destek olmaya çağırdı.

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Çalışkan, uluslararası öğrencilerin ülkelerine döndüklerinde Türkiye ve Edirne'nin gönül elçileri olacağını belirterek, öğrencilerin eğitim hayatları boyunca kendilerini yalnız hissetmemeleri için çalıştıklarını sözlerine ekledi.