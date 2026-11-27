Gözaltına alınan C.A. hakkında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan işlem yapıldı. Şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanımının ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 26 Kasım'da kent merkezindeki kokoreç işletmesinde arama yaptı. Aramada 2 parça halinde 950 gram metamfetamin ile tütünle karıştırılmış 1,16 gram skunk ele geçirildi.

Edirne'de bir kokoreç işletmesine düzenlenen narkotik operasyonunda 950 gram metamfetamin ve 1,16 gram skunk ele geçirildi. İşletme sahibi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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