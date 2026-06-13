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        Edirne'de firari hükümlü yakalandı

        Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2026 - 11:49 Güncelleme:
        Edirne'de firari hükümlü yakalandı

        Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde firari hükümlü yakalandı.

        Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan hakkında 12 yıl, 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.H.K. ilçe jandarma komutanlığı ekiplerince Yeniköy Mahallesinde yakalandı.

        Hükümlü işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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