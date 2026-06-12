Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Edirne'de sağanak etkili oldu

        Edirne'de sağanak etkili oldu

        Edirne'de sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2026 - 20:38 Güncelleme:
        Edirne'de sağanak etkili oldu

        Edirne'de sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

        Kentte akşam saatlerinde aniden başlayan yağış, zaman zaman şiddetini artırdı.

        Yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar iş yerlerinin tenteleri altında yağışın dinmesini bekledi, bazıları ise şemsiyelerle yağmurdan korunmaya çalıştı.

        Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

        Polis ekipleri, trafiğin yoğun olduğu bölgelerde önlem alarak sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

        Hava sıcaklığının 18 derece ölçüldüğü kentte, yağışın yarın öğle saatlerine kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        33 ilin başsavcısı değişti
        33 ilin başsavcısı değişti
        Sağanak ve serinlik geliyor
        Sağanak ve serinlik geliyor
        Pakistan: Anlaşma metni hazır
        Pakistan: Anlaşma metni hazır
        Beyaz ete soruşturma açıklaması
        Beyaz ete soruşturma açıklaması
        Elon Musk rekor kırdı
        Elon Musk rekor kırdı
        40 milyarlık bahis ağına operasyon
        40 milyarlık bahis ağına operasyon
        Bernardo Silva'yı Mourinho kaptı!
        Bernardo Silva'yı Mourinho kaptı!
        CHP MYK toplantısı başladı
        CHP MYK toplantısı başladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Kadın hakimi vuran savcıya 15 yıl hapis
        Kadın hakimi vuran savcıya 15 yıl hapis
        İlan sayısı yüzde 26 azaldı
        İlan sayısı yüzde 26 azaldı
        Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
        Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
        FIFA hakeminin İngilizcesi alay konusu oldu!
        FIFA hakeminin İngilizcesi alay konusu oldu!
        Netflix'e 2 milyon TL telif cezası!
        Netflix'e 2 milyon TL telif cezası!
        Dünya Kupası'na Shakira damgası
        Dünya Kupası'na Shakira damgası
        Bakan Gürlek duyurdu: Beyaz et sektörüne soruşturma
        Bakan Gürlek duyurdu: Beyaz et sektörüne soruşturma
        Aile tatili
        Aile tatili
        Transfere Dünya Kupası arası!
        Transfere Dünya Kupası arası!
        Hababam Sınıfı bankacı oluyor
        Hababam Sınıfı bankacı oluyor
        231 yıldır aranan hazine: Oak Adasındaki çukurda gerçekten ne var?
        231 yıldır aranan hazine: Oak Adasındaki çukurda gerçekten ne var?

        Benzer Haberler

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Edirne'de vatandaşlarla sohbet etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Edirne'de vatandaşlarla sohbet etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Siz milletvekili misiniz yoksa militan mısınız (2)
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Siz milletvekili misiniz yoksa militan mısınız (2)
        Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Edirne'de "Sokak Sağlıklaştırma" çalışmaları...
        Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Edirne'de "Sokak Sağlıklaştırma" çalışmaları...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Siz milletvekili misiniz yoksa militan mısınız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Siz milletvekili misiniz yoksa militan mısınız
        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Edirne'de toplu açılış...
        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Edirne'de toplu açılış...
        Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Edirne'de toplu açılış töreninde konuştu:
        Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Edirne'de toplu açılış töreninde konuştu: