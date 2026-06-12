Edirne'de sağanak etkili oldu

Edirne'de sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.



Kentte akşam saatlerinde aniden başlayan yağış, zaman zaman şiddetini artırdı.



Yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar iş yerlerinin tenteleri altında yağışın dinmesini bekledi, bazıları ise şemsiyelerle yağmurdan korunmaya çalıştı.



Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.



Polis ekipleri, trafiğin yoğun olduğu bölgelerde önlem alarak sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.



Hava sıcaklığının 18 derece ölçüldüğü kentte, yağışın yarın öğle saatlerine kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.

