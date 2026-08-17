Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Edirne'de firari hükümlü yakalandı

        Edirne'de firari hükümlü yakalandı

        Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2026 - 09:55 Güncelleme:
        Edirne'de firari hükümlü yakalandı

        Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde firari hükümlü yakalandı.

        Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekipler Aşcıoğlu Mahallesi'nde yaptıkları denetimlerde "hırsızlık" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.G'yi yakaladı.

        Hükümlü işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mekke Anlaşması yorumu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mekke Anlaşması yorumu
        "Milletimizin kahir ekseriyeti Terörsüz Türkiye'nin yanında"
        "Milletimizin kahir ekseriyeti Terörsüz Türkiye'nin yanında"
        İstanbul Havalimanı tüm zamanların rekorunu kırdı
        İstanbul Havalimanı tüm zamanların rekorunu kırdı
        Kırmızı kart verilmeli miydi?
        Kırmızı kart verilmeli miydi?
        Otoyoldaki kazada 3 kardeş öldü!
        Otoyoldaki kazada 3 kardeş öldü!
        Fenerbahçe'nin konuğu Lyon!
        Fenerbahçe'nin konuğu Lyon!
        Korkunç iddia! Genç kadın, otelin 5.katından atıldı!
        Korkunç iddia! Genç kadın, otelin 5.katından atıldı!
        "İlk haftanın en avantajlı takımı"
        "İlk haftanın en avantajlı takımı"
        36 yaşında hayatını kaybetti
        36 yaşında hayatını kaybetti
        Tesla ilanı galeriye pahalıya patladı
        Tesla ilanı galeriye pahalıya patladı
        Türkiye'nin DASK haritası ortaya çıktı
        Türkiye'nin DASK haritası ortaya çıktı
        Türkiye’nin afet yönetiminde 17 Ağustos miladı
        Türkiye’nin afet yönetiminde 17 Ağustos miladı
        Dinmeyen acının 27'nci yılı! Hayatını kaybedenler unutulmadı
        Dinmeyen acının 27'nci yılı! Hayatını kaybedenler unutulmadı
        Güneş Tutulması gölgesinde haftalık burç yorumları
        Güneş Tutulması gölgesinde haftalık burç yorumları
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        Ege'de serinledi
        Ege'de serinledi
        Perili Köşk neden "Perili" diye anılıyor?
        Perili Köşk neden "Perili" diye anılıyor?
        Ocak ayında maaşlar ne kadar artacak?
        Ocak ayında maaşlar ne kadar artacak?
        Tartışmalı Ferrari rekor kırdı
        Tartışmalı Ferrari rekor kırdı
        "Türkiye 'Made in EU' içinde kalmalı"
        "Türkiye 'Made in EU' içinde kalmalı"

        Benzer Haberler

        Saros Körfezi'nde 'gece dalışı' dalgıçların yeni gözdesi oldu
        Saros Körfezi'nde 'gece dalışı' dalgıçların yeni gözdesi oldu
        Trafonun patlaması sonucu çıkan yangın tatilcilere panik yaşattı
        Trafonun patlaması sonucu çıkan yangın tatilcilere panik yaşattı
        Edirne'de ayçiçeği üreticisinin yüzü bu yıl verimle güldü
        Edirne'de ayçiçeği üreticisinin yüzü bu yıl verimle güldü
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Uzunköprü'de plakasız ve tescilsiz motosikletin ehliyetsiz sürücüsüne 88 bi...
        Uzunköprü'de plakasız ve tescilsiz motosikletin ehliyetsiz sürücüsüne 88 bi...