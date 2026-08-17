Edirne'de firari hükümlü yakalandı
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde firari hükümlü yakalandı.
Giriş: 17.08.2026 - 09:55 Güncelleme:
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde firari hükümlü yakalandı.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler Aşcıoğlu Mahallesi'nde yaptıkları denetimlerde "hırsızlık" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.G'yi yakaladı.
Hükümlü işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
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