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        Edirne'de kanadı paratonere takılan martıyı itfaiye kurtardı

        Edirne'de okulun çatısındaki paratonere kanadı takılan martı, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2026 - 11:07 Güncelleme:
        Edirne'de kanadı paratonere takılan martıyı itfaiye kurtardı

        Edirne'de okulun çatısındaki paratonere kanadı takılan martı, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu'nun çatısındaki paratonere bir martının kanadının takıldığını gören okul yetkililerinin ihbarı üzerine olay yerine Edirne Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla paratonerin üst kısmına ulaşarak martıyı takıldığı yerden kurtardı.

        Ekiplerce fileye alınarak çatıdan indirilen martı, tedavisi için Edirne Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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