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        Edirne İl Özel İdaresinin köy yollarındaki asfaltlama çalışmaları sürüyor

        Edirne İl Özel İdaresinin köy yollarını asfaltlama çalışmaları sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2026 - 16:56 Güncelleme:
        Edirne İl Özel İdaresinin köy yollarındaki asfaltlama çalışmaları sürüyor

        Edirne İl Özel İdaresinin köy yollarını asfaltlama çalışmaları sürüyor.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Meriç ilçesinde 10 köyün ulaşımını doğrudan etkileyen Rahmanca - Akçadam kara yolunun 5 kilometrelik ikinci bölümündeki sıcak asfalt çalışmaları tamamlandı.

        Asfaltlama çalışmalarına Uzunköprü'nün Çalı, Kurdu ve Gemici köyleri arasındaki yolda devam edileceği belirtildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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