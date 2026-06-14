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        Trakya'da A Milli Futbol Takımı'nın maçı dev ekrandan izlendi

        Trakya'da vatandaşlar, A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya ile karşılaştığı ilk maçı dev ekranlardan izledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2026 - 08:19 Güncelleme:
        Trakya'da A Milli Futbol Takımı'nın maçı dev ekrandan izlendi

        Trakya'da vatandaşlar, A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya ile karşılaştığı ilk maçı dev ekranlardan izledi.


        Edirne'de Barış Parkı'na milli takım forması ve ellerindeki Türk bayraklarıyla gelen vatandaşlar, milli takıma destek verdi. Belediye Başkanı Filiz Gencan da vatandaşlarla maçı dev ekrandan takip etti.

        Kırklareli'nde de Dr. Sadık Ahmet Gençlik Merkezi'nde bir araya gelen vatandaşlar, kurulan dev ekrandan karşılaşmayı izledi. Futbolseverler, zaman zaman heyecan yaşadı.

        Vatandaşlardan Evrim Cüneyt, AA muhabirine, karşılaşmayı heyecanla takip ettiklerini söyledi.

        Tekirdağ'da vatandaşlar, sahil dolgu alanında kurulan dev ekrandan maçı izlerken, zaman zaman milli takıma destek tezahüratı yaptı.

        Vatandaşlardan Kahraman Zafer, sabahın erken saati olmasına rağmen Dünya Kupası heyecanıyla maçı izlemeye geldiğini belirtti.

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