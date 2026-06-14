Uzunköprü Kitap Günleri yarın başlayacak
Uzunköprü Kitap Günleri yarın başlayacak.
Giriş: 14.06.2026 - 10:32 Güncelleme:
Uzunköprü Kitap Günleri yarın başlayacak.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Hükümet Konağı otoparkında düzenlenecek kitap günleri 15-20 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek.
Etkinlikler kapsamında, öğrencilerin katılımıyla kitap ayracı yapımı atölyesi, yüz boyama atölyesi, masal anlatma atölyesi ve kitap kapağı tasarlama yarışması da düzenlenecek.
Kaymakam Muammer Köken, ilçe halkını kitap günlerine katılmaya davet etti.
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