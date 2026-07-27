Edirne'de Korucu Göleti'ndeki balık ölümleri inceleniyor
Edirne'nin Korucu köyündeki gölette balık ölümlerinin nedeninin belirlenmesi amacıyla başlatılan incelemeler sürüyor.
Edirne'nin Korucu köyündeki gölette balık ölümlerinin nedeninin belirlenmesi amacıyla başlatılan incelemeler sürüyor.
Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, merkeze bağlı Korucu köyündeki gölette balık ölümlerine ilişkin ihbarın alınmasının ardından Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü teknik ekipleri bölgede inceleme başlattı.
Ekiplerce göletin farklı noktalarında su sıcaklığı, çözünmüş oksijen, pH ve diğer temel su kalite parametrelerine yönelik ölçümler gerçekleştirildi. İlk incelemelerde balık ölümlerini doğrudan açıklayabilecek olumsuz bir bulguya rastlanmadı.
Açıklamada, balık ölümlerinin kesin nedeninin belirlenmesi amacıyla su ve balık numunelerinin alınarak yetkili laboratuvara gönderildiği ifade edildi.
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