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        Edirne'de Korucu Göleti'ndeki balık ölümleri inceleniyor

        Edirne'nin Korucu köyündeki gölette balık ölümlerinin nedeninin belirlenmesi amacıyla başlatılan incelemeler sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2026 - 17:43 Güncelleme:
        Edirne'de Korucu Göleti'ndeki balık ölümleri inceleniyor

        Edirne'nin Korucu köyündeki gölette balık ölümlerinin nedeninin belirlenmesi amacıyla başlatılan incelemeler sürüyor.


        Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, merkeze bağlı Korucu köyündeki gölette balık ölümlerine ilişkin ihbarın alınmasının ardından Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü teknik ekipleri bölgede inceleme başlattı.


        Ekiplerce göletin farklı noktalarında su sıcaklığı, çözünmüş oksijen, pH ve diğer temel su kalite parametrelerine yönelik ölçümler gerçekleştirildi. İlk incelemelerde balık ölümlerini doğrudan açıklayabilecek olumsuz bir bulguya rastlanmadı.


        Açıklamada, balık ölümlerinin kesin nedeninin belirlenmesi amacıyla su ve balık numunelerinin alınarak yetkili laboratuvara gönderildiği ifade edildi.




        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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