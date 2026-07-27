Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Edirne'den kısa kısa

        Edirne'den kısa kısa

        İpsala Kaymakamı Hayrettin Buğra Güzel, İpsala 1. Hudut Tabur Komutanlığını ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2026 - 12:34 Güncelleme:
        Edirne'den kısa kısa

        İpsala Kaymakamı Hayrettin Buğra Güzel, İpsala 1. Hudut Tabur Komutanlığını ziyaret etti.

        Ziyarette askeri personelle bir araya gelen Güzel, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Personelle sohbet eden Güzel, görevlerinde başarı dileyerek üstün muvaffakiyet temennisinde bulundu.

        - Bölge Müdürü Yücegök, sulama çalışmalarını inceledi

        DSİ 11. Bölge Müdürü Faruk Yücegök ve beraberindeki teknik heyet, Hayrabolu Bayramşah Göleti Sulaması Yenilemesi İşi kapsamında devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

        Tamamlandığında 3 bin 750 dekar tarım arazisinin modern sulama sistemleriyle sulanmasını sağlayacak projedeki çalışmalar hakkında teknik ekipten bilgi alan Yücegök, çalışmaların planlanan program doğrultusunda sürdürülmesi yönünde değerlendirmelerde bulundu.

        - Akademik buluşma gerçekleştirildi

        Trakya Üniversitesi Edirne Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ile Güzel Sanatlar Fakültesi iş birliğinde düzenlenen "Uluslararası Akademik Buluşma" etkinliği, öğrencilerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.


        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, çevrim içi seminer serisi kapsamında medya ve teknoloji alanındaki güncel gelişmeler ele alınırken, öğrenciler uluslararası deneyimlerden yararlanma fırsatı buldu.

        Görsel, İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı Bölümü Öğr. Gör. Dr. Sertaç Dalgalıdere'nin moderatörlüğünde gerçekleştirilen etkinliğe, Londra merkezli YARB-AI şirketinde Proje Tasarımcısı olarak görev yapan Halil Çalışkan konuşmacı olarak katıldı.

        İki oturum halinde düzenlenen programın ilk bölümü Edirne Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Teknik bilimler öğrencileri bu oturumda yapay zekanın medya yapımcılığı süreçlerine entegrasyonu ve proje tasarımı alanındaki küresel uygulamalar hakkında bilgi edindi.

        İkinci oturum ise Güzel Sanatlar Fakültesi Amfisi'nde gerçekleştirildi. Sanat ve tasarım öğrencileri, yapay zekanın yaratıcı endüstrilerdeki yeri ile geleceğin medya prodüksiyon teknikleri üzerine interaktif bir söyleşiye katılarak alanın güncel gelişmelerini değerlendirme imkânı buldu.

        Etkinlikte konuşan Çalışkan, Londra'da yürüttüğü yapay zeka çalışmaları ve proje geliştirme süreçlerinden edindiği deneyimleri öğrencilerle paylaşarak, bilişim teknolojileri ve yapay zekâ alanında yaşanan dönüşüme dikkat çekti.

        Öğr. Gör. Dr. Sertaç Dalgalıdere ise akademik bilginin sektör deneyimiyle buluşmasının önemine vurgu yaparak, uluslararası nitelikte düzenlenen bu tür etkinliklerin öğrencilerin mesleki ve kişisel gelişimlerine önemli katkılar sunduğunu belirtti.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Blok3'e suikast hazırlığı iddiası! Çok sayıda silah ele geçirildi!
        Blok3'e suikast hazırlığı iddiası! Çok sayıda silah ele geçirildi!
        AHBAP soruşturmasında 5 kişi daha ifadeye çağrılıyor
        AHBAP soruşturmasında 5 kişi daha ifadeye çağrılıyor
        Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel yeniden adliyede!
        Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel yeniden adliyede!
        Bakan Gürlek'ten AHBAP, yasa dışı bahis ve Gülistan Doku açıklaması
        Bakan Gürlek'ten AHBAP, yasa dışı bahis ve Gülistan Doku açıklaması
        Salah pazarlığı Harvard'da ders oldu!
        Salah pazarlığı Harvard'da ders oldu!
        Beyin dalgalarıyla robot eğitimi!
        Beyin dalgalarıyla robot eğitimi!
        Hava sıcaklıkları artıyor
        Hava sıcaklıkları artıyor
        İstanbul'da yaşandı! Yol kavgasında 4 kişiyi bıçakladı!
        İstanbul'da yaşandı! Yol kavgasında 4 kişiyi bıçakladı!
        Barışma sonrası ilk tatil
        Barışma sonrası ilk tatil
        F.Bahçe'nin kapısından döndü, R.Madrid'e gidiyor!
        F.Bahçe'nin kapısından döndü, R.Madrid'e gidiyor!
        Vasiyete borç engeli
        Vasiyete borç engeli
        ABD'li Popeyes devi Sailormen iflas sürecindeki son satışı tamamladı
        ABD'li Popeyes devi Sailormen iflas sürecindeki son satışı tamamladı
        "Hiç küs uyumadık"
        "Hiç küs uyumadık"
        Karadeniz'den dünyaya yayılan genetik sır!
        Karadeniz'den dünyaya yayılan genetik sır!
        O ilçede hissedilen sıcaklık 50 dereceye yaklaştı! Sokaklar boş kaldı!
        O ilçede hissedilen sıcaklık 50 dereceye yaklaştı! Sokaklar boş kaldı!
        Peugeot Bursa'da araç üretecek
        Peugeot Bursa'da araç üretecek
        İki dünür hayatını kaybetmişti... Acı detay ortaya çıktı!
        İki dünür hayatını kaybetmişti... Acı detay ortaya çıktı!
        Kişisel verileri internete sızdırıldı
        Kişisel verileri internete sızdırıldı
        Genç kadın, yuvarlanan araçtan atladı!
        Genç kadın, yuvarlanan araçtan atladı!
        İsrail basını: Netanyahu Trump'ın talebini reddedecek
        İsrail basını: Netanyahu Trump'ın talebini reddedecek

        Benzer Haberler

        Enez'deki trafik kazasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
        Enez'deki trafik kazasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
        Edirne'de meydana gelen trafik kazasında sürücü hayatını kaybetti
        Edirne'de meydana gelen trafik kazasında sürücü hayatını kaybetti
        Yunanistan'a açılan sınır kapılarında giriş ve çıkışlar durdu
        Yunanistan'a açılan sınır kapılarında giriş ve çıkışlar durdu
        Edirne Vali Yardımcısı Büyüknalçacı'dan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlü...
        Edirne Vali Yardımcısı Büyüknalçacı'dan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlü...
        Edirne'de asayiş
        Edirne'de asayiş
        Edirne Vali Yardımcısı Coşğun'dan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ziyareti
        Edirne Vali Yardımcısı Coşğun'dan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ziyareti