Edirne'de kum ocağında park halindeki 3 kamyon yandı
Edirne'de kum ocağında park halindeki 3 kamyonda çıkan yangında araçlar kullanılamaz hale geldi.
Edirne'de kum ocağında park halindeki 3 kamyonda çıkan yangında araçlar kullanılamaz hale geldi.
Yıldırım Hacı Sarraf Mahallesi'nde Z.T'ye ait kum ocağında park halindeki bir kamyonda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevler kısa sürede büyüyerek park halindeki 2 kamyona daha sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında 3 kamyon kullanılamaz hale geldi.
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