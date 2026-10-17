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        Edirne'de kum ocağında park halindeki 3 kamyon yandı

        Edirne'de kum ocağında park halindeki 3 kamyonda çıkan yangında araçlar kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2026 - 21:46 Güncelleme:
        Edirne'de kum ocağında park halindeki 3 kamyon yandı

        Edirne'de kum ocağında park halindeki 3 kamyonda çıkan yangında araçlar kullanılamaz hale geldi.

        Yıldırım Hacı Sarraf Mahallesi'nde Z.T'ye ait kum ocağında park halindeki bir kamyonda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Alevler kısa sürede büyüyerek park halindeki 2 kamyona daha sıçradı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında 3 kamyon kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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