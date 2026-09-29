Edirne'de kuruluş müdürleri sosyal hizmet çalışmalarını değerlendirdi

Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce, bağlı kuruluşların hizmet ve faaliyetlerinin değerlendirildiği Kuruluş Müdürleri Toplantısı gerçekleştirildi.

İl Müdürü Harun Tohumcu başkanlığında İl Müdürlüğünde düzenlenen toplantıda, 2026 yılında yürütülen ve planlanan çalışmalar ele alındı.

Toplantıda engelli, yaşlı, çocuk ve kadınlara yönelik sunulan hizmetler, kuruluşların gerçekleştirdiği faaliyetler, personele yönelik çalışmalar ve hizmet içi eğitimler değerlendirildi.

Bağlı kuruluşların fiziki ihtiyaçları ile İl Müdürlüğü ve kuruluşlara yönelik yatırımlar ve projeler hakkında da görüş alışverişinde bulunuldu.

REKLAM

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının yeni hizmet modellerinin uygulanması sırasında hizmet alanlar ve başvuru sahiplerine yönelik dikkat edilmesi gereken hususların görüşüldüğü toplantıda, kuruluşların çalışma alanlarına ilişkin değerlendirmeler yapıldı.