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        Edirne'de otomobilin çarptığı 6 koyun telef oldu

        Edirne'de otomobilin çarptığı 6 koyun telef oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2026 - 10:54 Güncelleme:
        Edirne'de otomobilin çarptığı 6 koyun telef oldu

        Edirne'de otomobilin çarptığı 6 koyun telef oldu.

        İ.G. idaresindeki 22 ACY 681 plakalı otomobil, Edirne-Süloğlu yolu Musabeyli köyü mevkisinde, yolun karşısına geçirilmeye çalışılan A.K'ye ait koyunlara çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sürücünün yara almadığı kazada otomobilin çarptığı 6 koyun telef oldu, bir koyun yaralandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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