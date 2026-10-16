Edirne'de otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Edirne'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Edirne'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Ö.U'nun kullandığı 34 NUG 841 plakalı otomobil, Edirne-Süloğlu kara yolu Musabeyli köyü yakınlarında karşı yönden gelen M.S. idaresindeki 34 EFU 995 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler ile hafif ticari araçtaki yolcu E.C, sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
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