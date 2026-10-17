Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Edirne'de tarihi köprülerde tek yön uygulaması sona erdi

        Edirne'de tarihi köprülerde tek yön uygulaması sona erdi

        Edirne'de yaz döneminde trafik akışını düzenlemek ve tarihi dokuyu korumak amacıyla tarihi köprülerde hafta sonları tek yönlü ulaşım uygulaması sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2026 - 11:44 Güncelleme:
        Edirne'de tarihi köprülerde tek yön uygulaması sona erdi

        Edirne'de yaz döneminde trafik akışını düzenlemek ve tarihi dokuyu korumak amacıyla tarihi köprülerde hafta sonları tek yönlü ulaşım uygulaması sona erdi.

        Kentte trafik yoğunluğunun azaltılması ve ulaşımın daha düzenli sağlanması amacıyla İl Trafik Komisyonunca alınan karar doğrultusunda, 17 Nisan'da tarihi köprülerde tek yönlü ulaşım uygulaması başlatılmıştı.

        Uygulama kapsamında Tunca ve Meriç köprülerinden Karaağaç Mahallesi'ne ulaşım tek yönlü sağlanmış, Karaağaç'tan şehir merkezine dönmek isteyen sürücüler ise Dr. Mehmet Müezzinoğlu Köprüsü ile Bosnaköy mevkisindeki Süvari Köprüsü'ne yönlendirilmişti.

        REKLAM

        Uygulamanın sona ermesiyle Tunca ve Meriç köprülerinde ulaşım yeniden çift yönlü hale geldi. Sürücüler, Karaağaç Mahallesi ile şehir merkezi arasındaki ulaşımda tarihi köprüleri her iki yönde kullanmaya başladı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Heyecan sürüyor!
        Heyecan sürüyor!
        Vali Gül'den Ayazağa'da önemli açıklamalar
        Vali Gül'den Ayazağa'da önemli açıklamalar
        Bahçeli'den Azerbaycan'a bağımsızlık mesajı
        Bahçeli'den Azerbaycan'a bağımsızlık mesajı
        Galatasaray Deniz'le 'Gül'dü!
        Galatasaray Deniz'le 'Gül'dü!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 38 bin sağlık çalışanı müjdesi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 38 bin sağlık çalışanı müjdesi
        Son görüntüleri ortaya çıktı
        Son görüntüleri ortaya çıktı
        Okan Buruk'tan TFF'ye tepki!
        Okan Buruk'tan TFF'ye tepki!
        Hasarın maliyeti 20 milyar TL olarak tahmin ediliyor
        Hasarın maliyeti 20 milyar TL olarak tahmin ediliyor
        Gözü gibi baktığı bahçesi yok oldu
        Gözü gibi baktığı bahçesi yok oldu
        İsmail Kartal'dan Asensio açıklaması!
        İsmail Kartal'dan Asensio açıklaması!
        Kredi kartıyla yemeğe fren yaptık
        Kredi kartıyla yemeğe fren yaptık
        2'si çocuk 8 kişi kurtarılmıştı! Yürek ısıtan detay...
        2'si çocuk 8 kişi kurtarılmıştı! Yürek ısıtan detay...
        Google'dan dolandırıcılık kalkanı
        Google'dan dolandırıcılık kalkanı
        Mehmet Ali Erbil'in gözyaşları
        Mehmet Ali Erbil'in gözyaşları
        Toyota'dan AB'ye Türkiye çağrısı
        Toyota'dan AB'ye Türkiye çağrısı
        "Gaz üretimi ikiye katlanacak"
        "Gaz üretimi ikiye katlanacak"
        'Kızılcık Şerbeti'nde Ünallar köşke kavuştu
        'Kızılcık Şerbeti'nde Ünallar köşke kavuştu
        Çocuk güzellik yarışması hakkında suç duyurusu
        Çocuk güzellik yarışması hakkında suç duyurusu
        Kulüpler Birliği'nden yayın ihalesi için yeni adımlar!
        Kulüpler Birliği'nden yayın ihalesi için yeni adımlar!
        Eski eşten duygusal veda
        Eski eşten duygusal veda

        Benzer Haberler

        Meriç Nehri'nde kaybolan 2 çocuktan 1'inin cansız bedeni bulundu
        Meriç Nehri'nde kaybolan 2 çocuktan 1'inin cansız bedeni bulundu
        Edirne'de Meriç Nehri'nde kaybolan çocuklardan birinin cesedi bulundu
        Edirne'de Meriç Nehri'nde kaybolan çocuklardan birinin cesedi bulundu
        Türk Kızılay Edirne Şubesi İl Koordinasyon Kurulu toplantısını gerçekleştir...
        Türk Kızılay Edirne Şubesi İl Koordinasyon Kurulu toplantısını gerçekleştir...
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'de üniversite öğrencilerine sürdürülebilir gıda sistemleri anlatıldı
        Edirne'de üniversite öğrencilerine sürdürülebilir gıda sistemleri anlatıldı
        Bulgaristan sınırında 30 kilometre TIR kuyruğu
        Bulgaristan sınırında 30 kilometre TIR kuyruğu