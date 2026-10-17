Edirne'de tarihi köprülerde tek yön uygulaması sona erdi

Edirne'de yaz döneminde trafik akışını düzenlemek ve tarihi dokuyu korumak amacıyla tarihi köprülerde hafta sonları tek yönlü ulaşım uygulaması sona erdi.

Kentte trafik yoğunluğunun azaltılması ve ulaşımın daha düzenli sağlanması amacıyla İl Trafik Komisyonunca alınan karar doğrultusunda, 17 Nisan'da tarihi köprülerde tek yönlü ulaşım uygulaması başlatılmıştı.

Uygulama kapsamında Tunca ve Meriç köprülerinden Karaağaç Mahallesi'ne ulaşım tek yönlü sağlanmış, Karaağaç'tan şehir merkezine dönmek isteyen sürücüler ise Dr. Mehmet Müezzinoğlu Köprüsü ile Bosnaköy mevkisindeki Süvari Köprüsü'ne yönlendirilmişti.

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Uygulamanın sona ermesiyle Tunca ve Meriç köprülerinde ulaşım yeniden çift yönlü hale geldi. Sürücüler, Karaağaç Mahallesi ile şehir merkezi arasındaki ulaşımda tarihi köprüleri her iki yönde kullanmaya başladı.