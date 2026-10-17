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        Türk Kızılay Edirne Şubesi İl Koordinasyon Kurulu toplantısını gerçekleştirdi

        Türk Kızılay Edirne Şubesi İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2026 - 11:32 Güncelleme:
        Türk Kızılay Edirne Şubesi İl Koordinasyon Kurulu toplantısını gerçekleştirdi

        Türk Kızılay Edirne Şubesi İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı.

        Türk Kızılay'dan yapılan açıklamaya göre, Türk Kızılay Edirne Şube Başkanı Gözde Emel Baytar toplantıda kurumun kentteki faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

        Türk Kızılay Genel Merkezi Denetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Nur Çetin de Baytar'a çalışmalarında başarı dileyerek, Türk Kızılay'ın hedefleri ve projeleri hakkında bilgi verdi.

        Toplantının ardından Baytar ve Çetin, Selimiye Camisi'ni ziyaret etti ve iyilik hareketine destek veren yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.​​​​​​​

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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