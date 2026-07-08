Edirne'de tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü

Edirne'nin İpsala ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü.



Turpçular ile Hıdır köyleri arasındaki Taşlıbayır tepeler mevkisindeki hasat edilmiş buğday tarlasında yangın çıktı.



Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede buğday tarlalarına da sıçradı.



Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye sevk edildi. Vatandaşlar da su tankerleriyle yangının söndürülmesine destek verdi.



Tarım arazisinde çıkan yangın ekiplerce söndürüldü. Yangında anız ve hububat ekili hasadı yapılmış bin dekar tarım arazisi zarar gördü.

