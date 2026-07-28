Edirne'de tarım faaliyetlerinin ilk 6 aylık sonuçları değerlendirildi
Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce 2026 yılının ilk 6 aylık faaliyetlerinin değerlendirildiği koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.
Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce 2026 yılının ilk 6 aylık faaliyetlerinin değerlendirildiği koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.
İl Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda, İl Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse başkanlığında düzenlenen toplantıya, il müdür yardımcıları, şube müdürleri ve ilçe müdürleri katıldı.
Toplantıda, yılın ilk yarısında tarımsal üretim, hayvancılık, gıda ve yem denetimleri, bitki sağlığı ile kırsal kalkınma alanlarında yürütülen çalışmalar değerlendirildi.
Yılın ikinci yarısında gerçekleştirilecek faaliyetler ve hedeflerin de ele alındığı toplantıda Köse, kurum içi koordinasyonun güçlendirilmesi, hizmetlerin etkin ve verimli yürütülmesi ve üreticilere sunulan hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik değerlendirmelerde bulundu.
Köse, özverili çalışmalarından dolayı kurum personeline teşekkür etti.
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