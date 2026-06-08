Edirne'de tır ile SUV tipi aracın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Edirne'de tır ile SUV tipi aracın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.



Z.S. idaresindeki 59 AFG 660 plakalı tır, Süloğlu Kavşağı yakınlarında A.K'nin kullandığı 22 AAP 463 plakalı SUV tipi araçla çarpıştı.



Çarpışmanın etkisiyle iki araç da yoldan çıkarak tarlaya savruldu.



Kazada SUV tipi aracın sürücüsü A.K. yaralandı. Aracın motoru ve tekerleği de yerinden koptu.



İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Yaralanan A.K, ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

