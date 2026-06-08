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        Edirne'de tır ile SUV tipi aracın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

        Edirne'de tır ile SUV tipi aracın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2026 - 14:04 Güncelleme:
        Edirne'de tır ile SUV tipi aracın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

        Edirne'de tır ile SUV tipi aracın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Z.S. idaresindeki 59 AFG 660 plakalı tır, Süloğlu Kavşağı yakınlarında A.K'nin kullandığı 22 AAP 463 plakalı SUV tipi araçla çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle iki araç da yoldan çıkarak tarlaya savruldu.

        Kazada SUV tipi aracın sürücüsü A.K. yaralandı. Aracın motoru ve tekerleği de yerinden koptu.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan A.K, ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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