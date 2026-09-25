Edirne'deki yasa dışı bahis operasyonunda 7 kişi daha tutuklandı

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesince yürütülen çalışmada, yasa dışı bahisle bağlantılı 274 milyon 744 bin 961 liralık işlem hacmi tespit edilmiş, 22 Eylül'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Ayrıca 3 şüpheli hakkında da yakalama kararı çıkartıldı.

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