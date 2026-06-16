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        Edirne'den kısa kısa

        Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç, Edirne Valisi Yunus Sezer'i makamında ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2026 - 12:25 Güncelleme:
        Edirne'den kısa kısa

        Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç, Edirne Valisi Yunus Sezer'i makamında ziyaret etti.

        Valilikte gerçekleştirilen ziyarette, bağımlılıkla mücadele çalışmaları ve Yeşilay'ın yürüttüğü faaliyetler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

        Ziyarette, İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alireisoğlu, Yeşilay Edirne Şube Başkanı Müzekka Bayrak, Yeşilay Genel Merkez Direktörleri Ersan Ulusan ve Mustafa Doğru ile Genel Başkan Özel Kalem Müdürü Burak Bilal Erçin de yer aldı.

        Vali Sezer, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bağımlılıkla mücadele alanında yürütülen çalışmaların önemine dikkati çekti.

        - AK Parti yönetimi toplandı

        AK Parti Edirne İl Başkanlığının haftalık olağan Yönetim Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

        AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, İl Başkan Belgin İba ve yönetim kurulunun katılımıyla il başkanlığında gerçekleşen toplantıda, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen cuma günü Edirne'ye gerçekleştirdiği ziyaret başta olmak üzere teşkilat çalışmaları, önümüzdeki dönem programları ve sahadaki faaliyetler değerlendirildi.

        Toplantıda, teşkilat mensuplarının yürüttüğü çalışmalar ele alınırken, katkı sunan partililere teşekkür edildi.

        - Gencan'dan esnaf ziyaret etti

        Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, Orhaniye Caddesi'nde esnaf ziyaretinde bulundu.

        İş yerlerini ziyaret ederek esnafa hayırlı işler dileyen Gencan, vatandaşlarla sohbet etti.

        Ziyaret sırasında vatandaşların Edirne'ye ilişkin talep ve görüşlerini dinleyen Gencan, kent yaşamına yönelik değerlendirmelerde bulundu.






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        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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