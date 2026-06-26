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        Edirne'den kısa kısa

        Edirne Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce, Güvenli Elektronik Küpe ve İzleme Sistemi (GEKİS) hakkında teknik personele eğitim verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2026 - 08:51 Güncelleme:
        Edirne'den kısa kısa

        Edirne Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce, Güvenli Elektronik Küpe ve İzleme Sistemi (GEKİS) hakkında teknik personele eğitim verildi.

        İl Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen eğitimde, ilçe müdürlüklerinde görev yapan teknik personele elektronik küpelerin kullanımı, hayvan küpeleme ve kayıt işlemleri, aşılama kayıtları ile GEKİS mobil uygulamasının sahada kullanımı hakkında bilgi aktarıldı.

        Eğitimde ayrıca sistemin çevrimiçi ve çevrimdışı kullanım özellikleri de anlatıldı.

        - İpsala Kaymakamı Sevgili'den Rektör Hatipler'e veda ziyareti

        Batman Vali Yardımcılığı görevine atanan İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler'e veda ziyaretinde bulundu.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, ziyarette çeşitli konularda görüş alışverişinde bulunuldu.

        Rektör Hatipler, yeni görevi dolayısıyla Sevgili'yi tebrik ederek görevinde başarılar diledi.

        Ziyaret, hediye takdimi ve hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.

        - Edirne'de aday memurlar için yemin töreni düzenlendi

        Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde adaylık sürecini tamamlayan memurlar için yemin töreni düzenlendi.

        İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, il müdürlüğü ve bağlı kuruluşlarda görev yapan, adaylık sürelerinin ardından asaletleri tasdik edilen memurlar yemin ederek görevlerine başladı.

        Tören, yemin edilmesinin ardından sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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