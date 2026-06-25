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        Keşan Belediye Başkanı Özcan, AK Parti'ye katıldı

        AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan'ın AK Parti'ye katılımının hayırlı olmasını diledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2026 - 17:09 Güncelleme:
        Keşan Belediye Başkanı Özcan, AK Parti'ye katıldı

        AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan'ın AK Parti'ye katılımının hayırlı olmasını diledi.

        İba, yaptığı yazılı açıklamada, Özcan'a, AK Parti rozetinin, 180. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından takıldığını belirtti.

        Keşan için yeni bir hizmet döneminin başladığını dile getiren İba, şunları kaydetti:

        "Keşan Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Özcan, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından takılan rozetle büyük AK Parti ailemize resmen katıldı. Kendisine aramıza hoş geldiniz diyor, bu önemli katılımın Keşan'ımıza, Edirne'mize, partimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Bizim siyasetimizin özü eser, hizmet ve gönül kazanma anlayışıdır.

        Edirne'mizin her ilçesine aynı samimiyetle, aynı gayretle ve aynı sorumlulukla hizmet götürmek için çalışıyoruz. Keşan'ımızın taleplerini biliyor, hemşehrilerimizin beklentilerine karşılık verecek adımları kararlılıkla atmaya devam ediyoruz. Bugün atılan bu adımın, Keşan için güçlü bir hizmet birlikteliğine vesile olacağına inanıyorum. Keşan için, Edirne için, Türkiye Yüzyılı için durmadan çalışacağız. Birliğimiz daim, yolumuz açık olsun."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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