Edirne'de 25 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde 25 düzensiz göçmenin yakalandığı bildirildi. Uzunköprü Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, güvenlik güçleri yaptıkları kontrollerde Gemici ile Eskiköy köylerinde Irak, Cezayir ve Afganistan uyruklu 25 düzensiz göçmeni yakaladı. Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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