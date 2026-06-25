Edirne'de traktörle otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde traktörle otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Uzunköprü Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, A.K'nin kullandığı otomobil Kırköy yakınlarında S.A'nın idaresindeki traktörle çarpıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüler ambulansla Uzunköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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