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        Edirne'den kısa kısa

        Keşan Belediyesi Sanat Merkezi yaz kursları için ön kayıtlar başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2026 - 09:44 Güncelleme:
        Edirne'den kısa kısa

        Keşan Belediyesi Sanat Merkezi yaz kursları için ön kayıtlar başladı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, katılan öğrenciler hareket eğitimi, resim ve İngilizce alanlarında eğitim görecek.

        Ön kayıtlar belediyenin sosyal medya hesabındaki linkten ya da şahsen yapılabilecek.

        - Hayvan barınağı personeline eğitim verildi

        Keşan ilçesinde hayvan barınağı personeline eğitim verildi.

        Belediyeden yapılan açıklamada, sahada görev yapan ekiplerin bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla çeşitli eğitimler verildiği belirtildi.

        Ekiplere uzmanlar tarafından biyosidal ürün ve uygulayıcı ara eğitimi verildiği kaydedildi.

        - Sahil bölgelerinde ilaçlama yapıldı

        Keşan ilçesinde sahil bölgelerinde sivrisinek ve karasinek popülasyonunun azaltılması amacıyla ilaçlama yapıldı.

        Keşan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, sahil bölgelerinde, durgun su alanlarında, otlaklarda ve havuzlarda larvasit uygulamaları gerçekleştirdi.

        Erikli, Mecidiye, Danişment ve Yayla sahillerinde ilaçlama çalışmalarının süreceği kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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